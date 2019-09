Sommer-Neuzugang Dennis Erdmann muss sich noch mit dem Trachten-Outfit anfreunden: "Daran muss ich mich jetzt gewöhnen, an die Leder-Klamotte!", sagte er noch nicht so recht begeistert. An das Biertrinken muss er sich hingegen nicht gewöhnen. "Wenn du mal gesoffen hast, weißt du auch nicht mehr, wie viel du am letzten Abend getrunken hast. Zu viel wahrscheinlich", antwortete er auf die Frage, wie viele Maß er sich denn zutraut. Gefeiert wird aber nur bei einem Sieg ausgiebig.