Die Gutachter stellten zudem Mängel im Trinkwassernetz fest. Aufgeführt werden beispielsweise rostiges und stehendes Wasser und Trinkwasser-Verunreinigungen durch veraltete Netze. Weil ohnehin schon umfangreich eingegriffen werden muss, sollen in diesem Zuge auch das Leitungsnetz und die Sanitäranlagen erneuert werden. Gleiches gilt für die Elektroinstallation; auch in dem Bereich sind die Anlagen zum Teil veraltet.

Im Zuge der Brandschutzsanierung müssen außerdem schadstoffbelastete Materialien – wie Asbest in Brandschutzklappen oder Mineralfasern in Dämmungen – ausgebaut und entsorgt werden, was zu zusätzlichen Kosten führen wird.

10 Jahre sollen die Maßnahmen am Landshuter Rathaus dauern

Die baulichen Eingriffe sind umfangreich: So sind beispielsweise über mehrere Etagen vertikale Schächte, in denen die Strom- und Wasserversorgung geführt wird, nötig. Deshalb empfehlen die Gutachter, die Bauabschnitte in ganzen Gebäudeteilen umzusetzen.

Das aber bedeutet, dass diese völlig geräumt werden und für die Mitarbeiter Ausweichquartiere gesucht werden müssen. Zehn Jahre sind für die Arbeiten veranschlagt, Gebäudeteil für Gebäudeteil soll in Angriff genommen werden – dabei muss auch darauf geachtet werden, dass der Prunksaal zur Landshuter Hochzeit zur Verfügung steht.

Die Jahre 2020 bis 2023 sind für die Planung vorgesehen, mit dem eigentlichen Bau soll laut den aktuellen Plänen 2024 begonnen werden. Die fünf Bauabschnitte werden sich dann bis 2029 hinziehen. Die Verwaltung schlägt zudem vor, im Bauunterhalt einige Maßnahmen vorzuziehen, so etwa den Fluchtweg vom Prunksaal an der Touristeninfo vorbei nach draußen.

Außerdem empfiehlt sie, in den Haushalt 2020 Mittel für die Barrierefreiheit einzustellen, beispielsweise für die Eingangstüre zum Rathaus I.

