Sabine Hoff ist seit 13 Jahren Hundetrainerin bei "Freunde auf vier Pfoten" in Bodenkirchen. Sie sieht viele Hunde, die keine "Kampfhunde" sind – aber dennoch aggressiv. "Aggressivität gehört im Rahmen ja zu normalem Hundeverhalten", sagt sie. Hier müsse man genau abwägen: Pöbelt der Hund jeden an oder nur zum Beispiel einen Hund, den er partout nicht leiden kann? Hatte das Tier in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen, zum Beispiel mit Kindern oder Männern?

"Für viele Hunde wirken Männer bedrohlich. Hunde sind einfach Meister im Studieren von Körpersprache." Daher trainiert Sabine Hoff vor allem die Körperhaltung bei Menschen und sagt aus Überzeugung: "Ich arbeite eigentlich nicht mit dem Tier, sondern mit dem Herrchen."

Hundetrainerin: Die Dunkelziffer an aggressiven Hunden ist sehr hoch

Was Hunde zum Beispiel gar nicht mögen: frontales Drauf-Zugehen. Bei ihnen bedeutet das: Bedrohung! Auch auf den Kopf tätscheln wie auf einen alten Teppich kommt bei Hunden nicht gut an. "Die Hand sollte immer von der Seite kommen", sagt Hoff.

Auch meint sie: Es gibt durchaus Hunde, die gefährlich sind; aber die können nicht durch eine Liste benannt werden, sondern nur durch ihr Wesen. Manche Rassen, die auf der Liste stehen, seien mit einer hohen Frusttoleranz gezüchtet worden, wie zum Beispiel der Rottweiler. "Diese Hunde mussten ja was aushalten. Warum er auf der Liste steht? Das ist völlig willkürlich."

Doch sie meint auch: Die Dunkelziffer an aggressiven Hunden ist sehr hoch. Oft seien Tiere in den völlig falschen Händen, bei Menschen also, die mit der Rasse überhaupt nicht klar kommen – und die Haltung völlig unterschätzten. "Man braucht Zeit, man braucht Geduld. Und man muss wissen, wie das Lebewesen, um das man sich kümmert, tickt."

Lesen Sie hier weitere News aus Landshut