Au - Die Zeiten, in denen irgendwer in der Au ein Schnäppchen machen konnte, sind längst vorbei. Was Wohnungen angeht, gehört Münchens ursprüngliches Tagelöhnerviertel inzwischen zu den teuersten Lagen. Da der Erlöshimmel für Immobilienverkäufer in der Stadt bekanntlich grenzenlos ist, darf es in der Au öfter mal ein bisserl mehr kosten. Ein gutes Beispiel: das Haus am Mühlbach.