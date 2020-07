München - Erneut ist die Polizei am Samstagabend wegen feiernder Menschen auf dem Gärtnerplatz eingeschritten. Da die Clubs weiter geschlossen bleiben, weichen viele Feiernde in München auf öffentliche Plätze aus. Vor allem der Gärtnerplatz gilt als Party-Hotspot. In den vergangenen Wochen hatte es bereits mehrere Einsätze dieser Art gegeben.