Wie die Bundespolizei berichtet, wurde bei dem Aufprall der Stromabnehmer des mit etwa 150 Reisenden besetzten RE 4876 in Richtung München beschädigt. Verletzt wurde niemand. Einsatzkräfte der Starnberger Feuerwehr und umliegender Feuerwehren sowie des Technischen Hilfswerks evakuierten die Reisenden, die am Nachbargleis in einen bereitgestellten Ersatzzug stiegen - der fuhr dann gegen 22.40 Uhr in Richtung München.