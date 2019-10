Die Polizei registrierte seit Mitte Juni 76 Verkehrsunfälle mit E-Scootern. Dabei wurden 52 Personen verletzt, vier von ihnen schwer. Am Freitag stürzte ein Paar in der Griegstraße (Milbertshofen). Der 19-Jährige fuhr, seine Freundin (17), stand hinten drauf. Auf Höhe der Wilhelm-Raabe-Straße verloren sie die Kontrolle. Ein Alkoholtest ergab beim Fahrer 1,2 Promille, bei der Freundin 1,7 Promille. Eine 68-Jährige aus der Nähe von Ludwigsburg (Baden-Württemberg) stürzte am Donnerstagmittag an der Kreuzung Perlacher und Deisenhofener Straße in Giesing. Ursache war laut Polizei mangelnde Fahrpraxis.