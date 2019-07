Zweizimmerwohnungen bis zu 50 Quadratmeter groß

Das hat die Deutsche Bahn nun erkannt und will mit eigenen Wohnungen gegensteuern. Für 74 Neubauwohnungen im Prinz-Eugen-Park direkt an der Cosimastraße hat die Bahn nun die Belegungsrechte. Dazu hat sie am Freitag einen Vertrag mit der Immobilienverwaltung GVG unterschrieben. Ihren Mitarbeitern kann die Bahn dann für die Ein- bis Vierzimmerwohnungen eine Kaltmiete von 12 Euro pro Quadratmeter bieten.