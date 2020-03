Sicherheitsmann gesteht Diebstahl

Am 18. Februar meldete sich ein weiterer Supermarkt, diesmal der Lidl in Putzbrunn. Einer Mitarbeiterin war aufgefallen, dass Bargeld im Bestand fehlte und informierte die Polizei. Wie in Giesing war ein Safebag verschwunden, diesmal fehlten rund 6.000 Euro.