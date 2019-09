1:1 in Leipzig: Auf Lewandowski ist Verlass

Robert Lewandowski hatte die Münchner nach seinem sensationellen Pass von Thomas Müller souverän mit 1:0 (3.) in Führung gebracht, schon sein siebter Saisontreffer, und hätte wohl auch den Elfmeter verwandelt, den Schiedsrichter Sascha Stegemann zunächst gepfiffen hatte nach Foul an Lucas Hernández. Doch nach Ansicht der Videobilder nahm er den Strafstoß zurück – korrekt. Klares Foul dann von Hernández an Yussuf Poulsen in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Emil Forsberg verwandelte den Elfmeter zum Ausgleich.