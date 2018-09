Laim -Die Deutsche Post AG hat die Paketposthalle samt der umliegenden Fläche an der Arnulfstraße nahe der Friedenheimer Brücke an die Büschl Unternehmensgruppe verkauft. Zudem erwar die Investementfirma noch das Betriebsgelände in Schorn im Landkreis Starnberg. Einen enstprechenden Bericht der "Süddeutschen Zeitung" bestätigte das Unternehmen am Dienstag.