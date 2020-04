100.000 Euro Siegprämie "Promis unter Palmen": Bastian Yotta holt sich den Sieg

Er nimmt die "Goldene Kokosnuss" und die Prämie von 100.000 Euro mit nach Hause. Er sei überaus glücklich und emotional, dass er den ersten Sieg bei "Promis unter Palmen" feiern dürfe, so Yotta nach der Siegerehrung. Er könne jedem die Teilnahme bei dem Format nur empfehlen. Die Trash-TV-Show konnte in den vergangenen Wochen gute Quoten einfahren, war wegen angeblichen Mobbing-Vorwürfen aber auch in die Kritik geraten.