Das KVR und die Polizei haben angekündigt, dass Verstöße gegen die Abstandsregeln strikt geahndet werden. "Die Polizei wird einschreiten, wenn die Auflagen nicht eingehalten werden, auch was die Teilnehmerzahl und unzulässige Menschenansammlungen rund um das Gelände angeht", teilte das KVR am Freitag mit. Die Zugänge zu der gekennzeichneten Demo-Fläche sollen kontrolliert und so die Teilnehmerzahl reguliert werden. Die Versammlung darf im Vorfeld nicht beworben werden, auch dürfen keine Flyer verteilt werden.