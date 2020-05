Das KVR und die Polizei haben angekündigt, dass Verstöße gegen die Abstandsregeln strikt geahndet werden. "Die Polizei wird einschreiten, wenn die Auflagen nicht eingehalten werden, auch was die Teilnehmerzahl und unzulässige Menschenansammlungen rund um das Gelände angeht", teilte das KVR am Freitag mit. Die Zugänge zu der gekennzeichneten Demo-Fläche sollen kontrolliert und so die Teilnehmerzahl reguliert werden. Die Versammlung darf im Vorfeld nicht beworben werden, auch dürfen keine Flyer verteilt werden.

Tausend Teilnehmer sind erlaubt

Die Dauer der Versammlung, die um 15 Uhr beginnen soll, ist auf maximal zwei Stunden beschränkt. Es gilt ein Mindestabstand von 1,50 Metern zwischen den Teilnehmenden und zu Passanten und Pressevertretern.

Der Veranstalter muss 100 Ordner stellen und gewährleisten, dass alle Auflagen eingehalten werden. Wenn die Personenanzahl von 1.000 Teilnehmern überschritten ist, muss der Veranstalter laut Anordnung mit Lautsprecherdurchsagen dafür sorgen, dass sich Teilnehmer nicht stattdessen am Rande abseits der markierten Fläche versammeln. Wenn gegen die Regeln verstoßen wird, drohen Bußgelder. Außerdem müssen Veranstalter und Teilnehmer damit rechnen, dass die Demonstration aufgelöst wird.

Demo mit Alice Weidel in Stuttgart verboten

In Stuttgart hat die Stadt eine Kundgebung mit der AfD-Landesvorstizenden Alice Weidel am Sonntag verboten. Die Stadt verwies auf den Infektionsschutz. Ein Sprecher der Stadtverwaltung sagte, dass bei einer Versammlungslage, bei der mit Provokationen, Störungen und gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Teilnehmern und Gegendemonstranten zu rechnen sei, die Einhaltung des Mindestabstäands nicht gewährleistet werden könne. Die AfD will gegen das Verbot einen Eilantrag stellen.

