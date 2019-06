Am Pfingstmontag hieß es auf der DFB-Pressekonferenz in Mainz: Der Nächste, bitte. Diesmal war Serge Gnabry dran. Der 23-Jährige sagte über seinen Buddy Leroy, der noch bis 2021 beim englischen Meister Manchester City unter Vertrag steht: "Ich hätte ihn liebend gerne in meiner Mannschaft. Er wäre eine Bereicherung für uns. Mir macht es sehr viel Spaß mit ihm zusammenzuspielen, ich verstehe mich auch außerhalb des Platzes sehr gut mit ihm."