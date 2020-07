1. Todestag des Schlagerstars Daniela Katzenberger: "Costa wollte nicht, dass wir traurig sind"

Am 2. Juli jährt sich der Tod von Schlager-Legende Costa Cordalis ("Anita") zum ersten Mal. Der Sänger starb im Sommer 2019 im Alter von 75 Jahren an Organversagen. Seine Schwiegertochter Daniela Katzenberger (33) erinnert sich im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news an das schwere vergangene Jahr zurück. Die TV-Blondine ist seit 2016 mit Lucas Cordalis (52) verheiratet, gemeinsam haben sie Tochter Sophia (4). "Wir haben viel miteinander gesprochen und uns gegenseitig Halt gegeben." Den heutigen Todestag wollen sie gemeinsam mit Witwe Ingrid im kleinen Familienkreis verbringen.