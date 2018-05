Sascha Mölders redet die Löwen stark

Alles Vorgeplänkel, alles Gerede ist vorüber - jetzt gilt es! Der TSV 1860 tritt an diesem Donnerstag zum Hinspiel der Relegation beim 1. FC Saarbrücken an (17.30 Uhr, im AZ-Liveticker) an.

Weiter Regionalliga Bayern oder künftig Dritte Liga? Die Frage wird in den kommenden Tagen für die Löwen beantwortet. Das Rückspiel steigt schließlich an diesem Sonntag auf Gieisngs Höhen im freilich restlos ausverkauften Grünwalder Stadion (14 Uhr, im AZ-Liveticker).

Vor der Partie im Saarland machte Sascha Mölders Mut. "Relegationsspiele sind für mich 50:50. Klar, Saarbrücken hat ein höheres Budget, einen größeren Kader und Top-Spieler. Aber: Wir haben auch Spieler, die höher gespielt haben", sagte der Sechzig-Routinier im Interview mit der "AZ". "Ich in der Bundesliga. Wir haben Jungs, die schon 2. Liga gespielt haben und viele Jungs, die überdurchschnittlich in der Regionalliga gespielt haben. Wenn wir mit Angst hinfahren, haben wir keine Chance."

Er wolle helfen, wenn er merke, "dass einer unsicher ist", sagte Mölders, "nicht mit einem Arschtritt, sondern mit aufbauenden Worten. Es kann sowieso alles passieren, 'ne Rote für uns in der fünften Minute, oder für den Gegner. Wir müssen mit allem rechnen und wissen: Selbst wenn wir hinten liegen, können wir zurückkommen".