Spannung ist garantiert: Am Wochenende startet die Dritte Liga in die neue Saison. Ein erster Kracher: 1. FC Kaiserslautern gegen den TSV 1860. Vor dem Gastspiel der Giesinger in der Pfalz traut der Geschäftsführer der Lauterer den Löwen richtig viel zu - und nicht nur er.