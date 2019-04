Der Fliegerspielplatz muss weichen

Dafür wird der alte, sanierungsbedürftige Spielplatz an der Brudermühlstraße nicht mehr hergerichtet. Der so genannte Fliegerspielplatz sei ja ohnehin einer "starken Lärm- und Abgasbelastung" ausgesetzt, argumentiert Baureferentin Rosemarie Hingerl (SPD). Die Fläche soll renaturiert werden. Und so wird der neue Spielplatz am Flaucher-Biergarten: Die Stadt verspricht "attraktive, spannende Kletterangebote, Rutschen, Schaukeln".