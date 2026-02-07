In eigener Sache: Manipulierter AZ-Teaser in sozialen Netzwerken verbreitet

In den sozialen Netzwerken kursiert derzeit ein manipuliertes Bild eines AZ-Teasers. Die Abendzeitung stellt klar: Die verbreiteten Behauptungen stammen aus einem Kommentar und entsprechen nicht der Berichterstattung.

In den sozialen Netzwerken wird derzeit ein Screenshot verbreitet, der einen Teaser der Abendzeitung nachweislich verfälscht darstellt. Wir sehen uns daher zu einer Stellungnahme verpflichtet, um die Leserinnen und Leser der AZ auf diese Falschinformation hinzuweisen.

Unter dem Titel "Trauriger Anlass: Darum wird es heute um 15 Uhr an Münchens Hauptbahnhof still“ berichtete die AZ über eine Schweigeminute nach dem tödlichen Angriff auf einen Zugbegleiter. Der originale Teaser lautet: "Die Deutsche Bahn möchte am Mittwochnachmittag eine bundesweite Schweigeminute an Bahnhöfen und in Zügen abhalten. Anlass ist der tragische Tod eines Bahnmitarbeiters.“

In den sozialen Netzwerken wird hingegen ein gefälschter Teaser verbreitet. Darin wird behauptet, der Tatverdächtige sei kein Grieche, sondern Syrer. Diese Mutmaßung stammt aus einem Leserkommentar und wurde offenbar bewusst als vermeintlicher Teaser der AZ manipuliert und weiterverbreitet. Die Kommentar-Funktion des Artikels wurde daraufhin deaktiviert. Die Abendzeitung behält sich rechtliche Schritte gegen die Erstellung und Verbreitung solcher Falschinformationen ausdrücklich vor.