Gut informiert zur Wahl in München: Abo jetzt zum halben Preis

Die Kommunalwahl 2026 entscheidet über die Zukunft der Städte und Gemeinden in Bayern. Besonders in München stehen wichtige Weichenstellungen an. Mit dem Wahlabo für nur 2,50 Euro pro Monat statt 4,90 Euro bleiben Sie nah dran an den Themen und Ergebnissen, die Ihre Stadt bewegen.

Am 8. März blickt ganz Bayern auf die Kommunalwahlen: Bürgerinnen und Bürger wählen Gemeinderäte, Stadträte sowie Bürgermeister und Oberbürgermeister. Die Abendzeitung begleitet die Wahl umfassend – mit Analysen, Hintergründen und Stimmen aus München. Wir zeigen, welche Themen wirklich zählen, wer mit seinen Ideen überzeugt und wo Versprechen kritisch hinterfragt werden müssen. Vor dem Wahltag liefern wir Orientierung, am Wahltag aktuelle Entwicklungen und danach Einordnungen der Ergebnisse.

Die erste Wahl zur Wahl.

Aus München. Mit Ihnen. Wahlabo nur 2,50 € / Monat Jetzt lesen Zum AZ-Wahlhelfer

Mit dem Wahlabo für nur 2,50 Euro pro Monat statt 4,90 Euro erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Plus-Artikel, weniger Werbung sowie exklusive Vorteile wie Gewinnspiele und attraktive Rabatte. Bleiben Sie informiert – vor, während und nach der Wahl. Für eine Entscheidung, die zählt.