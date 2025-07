Zwei Jungen auf E-Scooter bei Zusammenstoß mit Tram verletzt

Zu zweit auf einem E-Scooter überqueren zwei 12-Jährige eine Straße in München. Eine Trambahn erfasst die beiden - einer der Jungen verletzt sich schwer.

Beide Kinder kamen in Krankenhäuser - der Fahrer per Rettungshubschrauber. (Symbolbild)

München

Zwei Kinder auf einem E-Scooter sind in München von einer Trambahn erfasst und verletzt worden. Der 12 Jahre alte Fahrer sei mit schweren Verletzungen per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden, sagte ein Polizeisprecher. Eine erste Einschätzung der Feuerwehr, dass die Kinder lebensgefährlich verletzt seien, bestätigte die Polizei nicht.

Die beiden 12-Jährigen fuhren demnach am Donnerstag gemeinsam mit einem E-Scooter entgegen der vorgeschriebenen Richtung auf einem Gehweg. Als sie eine Straße überqueren wollten, habe eine Trambahn den E-Scooter erfasst.

Die beiden Jungen seien gestürzt und hätten sich verletzt. Auch der gleichaltrige Mitfahrer sei vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht worden. Ein Kriseninterventionsteam betreute laut Polizei den Trambahnfahrer. Nach Angaben der Feuerwehr wurde auch eine Mutter betreut.