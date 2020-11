Zu schnell bei Glatteis: Landshuterin überschlägt sich

In einer Linkskurve schlingerte die Fahrerin eines Fiat 500 von der Fahrbahn. Sie konnte verletzt geborgen werden.

Als mögliche Unfallursache vermutet die Polizei derzeit eine nicht an die Wetterverhältnisse angepasste Geschwindigkeit: Auf der Fahrbahn hatte sich Glatteis gebildet.

Die Fahrerin wurde mit dem Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert.

Die Fahrerin des Fiat 500 verlor in einer Linkskurve die Kontrolle und schleuderte nach rechts von der Fahrbahn.

Gallusberg (Lkr. Landshut) - A m Samstagabend hat die Fahrerin eines Fiat 500 die Witterungsverhältnisse unterschätzt: Auf der Staatsstraße 2054 von Altfraunhofen in Richtung Geisenhausen steuerte sie kurz vor dem Weiler Gallusberg eine Linkskurve an, Polizeiangaben zufolge wohl mit nicht an die glatten Straßenverhältnisse angepasster Geschwindigkeit.

Sie verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schleuderte nach rechts von der Fahrbahn. Der Kleinwagen überschlug sich. Er kam auf dem Dach zum Liegen.

Ersthelfer greifen ein

Ersthelfer kamen der Frau zu Hilfe und alarmierten den Notruf. Neben Rettungsdienst und Notarzt rückten die Feuerwehren aus Wörnstorf, Altfraunhofen und Geisenhausen an.

Die Straßen rund um die Unfallstelle wurden komplett gesperrt, der Unfallort weiträumig ausgeleuchtet.

Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in ein nahe gelegenes Krankenhaus.