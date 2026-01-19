AZ-Plus
  • Startseite
  • Bayern
  • "Wusste ich schon, während er es gesagt hat": Dorothee Bär äußert sich zur Söder-Attacke

"Wusste ich schon, während er es gesagt hat": Dorothee Bär äußert sich zur Söder-Attacke

Er erwarte nicht viel von ihr, sagte CSU-Chef Söder vor gut einem Monat beim Parteitag über Parteifreundin und Bundesministerin Bär. Die Forschungsministerin berichtet nun, was danach passierte.
AZ/ dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 6  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Markus Söder hat sich nach Angaben von Dorothee Bär bei ihr entschuldigt. (Archivfoto)
Markus Söder hat sich nach Angaben von Dorothee Bär bei ihr entschuldigt. (Archivfoto) © Martin Schutt/dpa

Forschungsministerin Dorothee Bär (CSU) stellt die Debatte um die Worte von Parteichef Söder über sie als Space-Ministerin als übertrieben dar. "Markus Söder und ich kennen und schätzen uns schon seit weit über 30 Jahren", sagte die Ministerin der "Süddeutschen Zeitung" (Montag). "Ich wusste schon, während er es gesagt hat, dass er es nicht so meint. Er hat sich mittlerweile mehrfach dafür entschuldigt. Und jetzt ist auch mal wieder gut."

Söder hatte beim CSU-Parteitag im Dezember in München in einer Rede gesagt, er erwarte nicht viel von Bär. Wörtlich hatte er gesagt: "Und jetzt haben wir auch ein Ministerium, und die Doro ist unsere Space-Ministerin, das freut mich ganz besonders. Danke auch für deine Arbeit an der Stelle." 

Danach folgten Sätze, die vielfach als demütigend oder fies interpretiert wurden. "Keine Frage, wir erwarten uns nicht viel von dir, aber viel Geld nach Bayern, liebe Doro, hä hä, das wäre schön", sagte Söder in Richtung der Ministerin, die neben dem zuvor von Söder mit viel mehr Worten gelobten Bundesinnenminister Alexander Dobrindt saß.

Bär (47) ist seit Mai 2025 Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt. Beim Parteitag wurde sie am 12. Dezember mit dem schlechtesten Ergebnis aller Kandidaten (74,6 Prozent) als Partei-Vize bestätigt. Söder wurde mit 83,6 Prozent der Delegiertenstimmen als Parteivorsitzender wiedergewählt, sein schlechtestes Ergebnis überhaupt, seit er 2019 Parteichef ist.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
6 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Kritik vor 2 Stunden / Bewertung:

    Aus meiner Sicht ist alles ein Armutszeugnis bezüglich CSU. INSBESONDERE die MERKELHULDIGUNG

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Himbeer-Toni vor 2 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Kritik

    Das ist hier aber nicht das Thema. Und brüllen (Großschreibung) ist auch nicht angesagt.
    Wir verstehen Ihre Abneigung gegenüber der CSU auch so.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Kritik gerade eben / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Himbeer-Toni

    Sind Sie der GESPRITZTE HIMBEER-TONI? 🥸

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.