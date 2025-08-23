Wolkig mit Aussicht auf Sonne

Das Wochenende in Bayern wird kühl und bewölkt. Doch für den Wochenanfang gibt es gute Aussichten.

München

Das Wochenende in Bayern bringt einen Sonne-Wolken-Mix, zum Wochenanfang wird das Wetter wieder besser. Am Samstag bleibt es relativ kühl, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Sonntag soll dafür die Sonne mehr scheinen. Für Montag und Dienstag kündigt der DWD dann wieder sommerliches Wetter an.

Wochenende zu Hause - Wochenanfang dann wieder Badewetter

Das Wochenende bietet sich für lang aufgeschobenes Aufräumen zu Hause oder einen gemütlichen Film an: Der DWD kündigt für den Samstag mehr Wolken als Sonne an. Es soll kühl sein bei 16 Grad an den östlichen Mittelgebirgen und 21 Grad an Donau und Untermain. Vereinzelt soll es tröpfeln oder schauern. Am Sonntag soll es etwas wärmer werden bei 18 bis 23 Grad.

Aber für nächste Woche darf man sich in Bayern auch wieder schöne Outdoor-Aktivitäten überlegen: Für den Montag erwartet der DWD viel Sonne und bis zu 25 Grad. Am Dienstag soll es ganztägig sonnig und bis zu 27 Grad werden.