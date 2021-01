Winterliches Bayern: Glätte sorgt für viele Unfälle und Staus

Bayern ist schneereich in die letzte Januarwoche gestartet - das hat zu vielen Verkehrsunfällen mit meist glimpflichem Ausgang geführt. Vor allem im Süden und Osten des Freistaats gerieten nach Polizeiangaben vom Montag viele Autofahrer ins Schlittern.

München/Bayern - Der anhaltende Schneefall und frostige Temperaturen haben am Montag für spiegelglatte Straßen gesorgt. Die Polizei registrierte zahlreiche Unfälle mit meist glimpflichem Ausgang. Am Montagabend ist es in Südbayern außerdem zu zahlreichen Staus auf Autobahnen und anderen Straßen gekommen. Das staatliche Verkehrsinformationssystem Bayerninfo meldete allein im Großraum München Dutzende Verkehrsbehinderungen.

In München musste aufgrund von Schnee und Glatteis die Grünwalder Brücke gesperrt werden. Der starke Schneefall am Nachmittag beeinträchtigte auch Busse und Trambahnen der MVG.

Von der Schnee- und Eisglätte waren außerdem besonders der südliche Teil der A8, die A95, die A96 und der Münchner Autobahnring A99 betroffen. "Die Räumdienste sind im Dauereinsatz", hieß es. Auf der A8 kam es insbesondere zwischen Rosenheim und Salzburg in beiden Richtungen immer wieder zu kilometerlangem stockenden Verkehr und zu kürzeren Staus.

Glatteis: Zahlreiche Verkehrsbehinderungen und Unfälle

Rutschig wurde es aber auch anderenorts, was zu zahlreichen Unfällen führte: Auf der A8 bei Burgau im schwäbischen Landkreis Günzburg verletzte sich am Montagvormittag ein 62-Jähriger leicht. Nach Angaben der Polizei war er zu schnell unterwegs, geriet ins Schleudern, drehte sich mehrmals um die eigene Achse, prallte gegen die rechte Leitplanke und kollidierte schließlich mit einem Sattelzug.

Unverletzt blieb dagegen am Sonntag ein 27-Jähriger, der auf der schneeglatten A8 am Kreuz Elchingen (Landkreis Neu-Ulm) ebenfalls die Kontrolle über sein Auto verlor und ein anderes Fahrzeug streifte. Ähnliches Glück hatte wenig später ein 37-Jähriger, der an der Anschlussstelle Oberelchingen krachte und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er kam ohne Verletzungen davon, sein schwerbeschädigtes Auto musste von einem Kran geborgen werden.

In der Nähe von Hauzenberg (Landkreis Passau) kam eine Autofahrerin von einer schneeglatten Staatsstraße ab und landete im Straßengraben. Sie kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus, am Auto entstand Totalschaden. Nach Erkenntnissen der Polizei trugen auch Schneeverwehungen zu dem Unfall bei.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt es in Bayern auch in den nächsten Tagen kalt und schneereich, vor allem am Alpenrand und in den Mittelgebirgen. Im Westen und Süden des Freistaats erwarten die Meteorologen einen bis fünf Zentimeter, in den Alpen zehn bis 20 Zentimeter Neuschnee.