Wegen nicht getragener Maske: Betrunkene prügeln sich in Bar

Zwei betrunkene Männer haben sich am Mittwochnachmittag in einer Bar in Garmisch-Partenkirchen wegen einer nicht getragenen Maske geprügelt.

27. Januar 2022 - 14:21 Uhr, aktualisiert am 27. Januar 2022 - 14:58 Uhr | bz

Einer der Männer kam mit einer Platzwunde ins Krankenhaus. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Garmisch-Partenkirchen - Am Mittwochnachmittag ist es in einer Bar in Garmisch-Partenkirchen zu einer Schlägerei zwischen zwei Betrunkenen gekommen – Auslöser war ein Mund-Nasen-Schutz. Schlägerei in Bar: Mann kommt mit Platzwunde ins Krankenhaus Wie die Polizei berichtet, ließ ein 51-jähriger Mann aus Kaiserslautern nach ersten Wortgefechten schnell die Fäuste sprechen und schlug seinem Widersacher, einem 54-jährigen Mann aus Baden-Württemberg, ins Gesicht. Der 54-Jährige erlitt eine Platzwunde an der Stirn und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Gegen den Täter leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen Körperverletzung ein. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.