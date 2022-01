Berauscht hinterm Steuer: Mann liefert sich wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei

Die Polizei hat am Mittwochabend ein verdächtiges Auto erst nach einer riskanten Verfolgungsjagd kontrollieren können. Bei Weyarn stellten die Beamten dann Drogen und einen gefälschten Impfpass sicher.

Weyarn - Am Mittwochabend war der Polizei auf der A8 in Richtung Salzburg ein Pkw aufgefallen, den die Beamten daraufhin in der Nähe der Ausfahrt Weyarn kontrollieren wollten.

Wie die Polizei berichtet, ist der Fahrer allerdings geflüchtet, kurz bevor es zu einer Kontrolle kommen konnte. Schließlich brachten ihn die Beamten doch zum Stehen – bei der darauffolgenden Kontrolle kam heraus, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stand und mit einem gefälschten Impfpass sowie mehreren Beuteln voller Drogen unterwegs war.

Fahrer missachtet Polizei und rast davon

Zunächst war der Fahrer des VW den Signalen der Polizei von der Autobahn herunter bis kurz vor der Einfahrt auf einen Parkplatz nahe der Ausfahrt Weyarn gefolgt. Doch plötzlich bog das verdächtige Auto mit vier Insassen wieder ab und flüchtete mit rasendem Tempo auf die Landstraße in Richtung Weyarn. Die Streife nahm die Verfolgung auf und konnte sich kurz vor der Einfahrt in die Ortschaft vor den Wagen setzen. Doch der Fahrer missachtete weiterhin die Anweisungen der Polizei und überholte den Streifenwagen.

Gefährliche Verfolgung: Polizei kann VW-Fahrer stoppen

Die riskante Fahrweise des verdächtigten VW-Fahrers erschwerte es den Beamten enorm, diesem zu folgen. Während der Verfolgung kam es zu etlichen gefährlichen Fahr- und Überholmanövern – häufig mussten entgegenkommende Autos stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Schließlich konnte die Polizei den Verfolgten dann doch noch zum Stehen bringen.

Fahrer ist berauscht: Drogen und gefälschter Impfpass im Auto

Anschließend kontrollierten die Beamten den 35-jährigen Fahrer sowie einen weiteren 35-Jährigen und einen 21-Jährigen aus dem Landkreis Freising. Der vierte Insasse konnte beim Aussteigen flüchten und wird momentan noch von der Polizei gesucht. Bei der Durchsuchung stellte die Polizei einen gefälschten Impfpass sowie mehrere Beutel mit Drogen sicher. Ein Drogentest stellte daraufhin fest, dass der Fahrer während seiner riskanten Fahrmanöver offenbar unter Drogen stand.

Der VW-Fahrer wurden wegen mehrerer Delikte angezeigt. Die Polizei leitete die weiteren Ermittlungen ein.