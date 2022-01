Erfrorener Mann in Bad Aibling gefunden

In der Nacht auf Dienstag ist in Bad Aibling ein 53-Jähriger Mann vermutlich erfroren. Erste Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass dieser stark alkoholisiert in einen Graben gestürzt war.

26. Januar 2022 - 11:44 Uhr | AZ

Bei Minusgraden in der Nacht ist der verunglückte Mann vermutlich erfroren. (Symbolbild) © Matthias Bein/dpa