Am 14. November verabschieden Kirche und Politik den verstorbenen bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Der BR zeigt Gottesdienst und Trauerstaatsakt live - und unterbricht dafür die eigentlich vorgesehene Wintersportübertragung.

Am Samstag finden die offiziellen Trauerfeierlichkeiten zu Ehren des verstorbenen bayerischen Wirtschaftsministers Hubert Aiwanger statt.

Der BR überträgt die Trauerfeier für den verstorbenen Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger live. Zuschauerinnen und Zuschauer können am Samstag, 14. November, zwischen 10.30 Uhr und 13 Uhr die offiziellen Trauerfeierlichkeiten zu Ehren Aiwangers verfolgen.

Aiwanger-Trauerfeierlichkeiten im Anschluss auch in der ARD Mediathek abrufbar

Geplant war zuvor eine Übertragung des alpinen Ski-Weltcups der Frauen im Bayerischen Rundfunk. Der Slalom im finnischen Levi, der wie vorgesehen um 9.55 Uhr im BR beginnt, wechselt zwischenzeitlich in die Mediathek sowie zu BR24Sport Live und kehrt um 13 Uhr wieder ins BR-Programm zurück.

Am Samstag finden die offiziellen Trauerfeierlichkeiten zu Ehren des verstorbenen bayerischen Wirtschaftsministers Hubert Aiwanger statt. © 2026 Getty Images/Johannes Simon

Im BR Fernsehen wird ab 10.30 Uhr zunächst das Pontifikalrequiem mit Kardinal Reinhard Marx in der Münchner Frauenkirche übertragen. Die musikalische Gestaltung übernehmen die Solistin Katja Stuber, das Vokalensemble der Münchner Dommusik sowie das Domorchester unter der Leitung von Domkapellmeisterin Lucia Hilz.

Dem Gottesdienst folgt der Trauerstaatsakt, der ebenfalls in der Frauenkirche stattfindet. Laut Bayerischer Staatskanzlei ist gegen 12.30 Uhr schließlich der Auszug des Sargs und der Trauergemeinde sowie die Verabschiedung auf dem Domplatz geplant.

Trauerfeierlichkeiten im Anschluss auch in der ARD Mediathek abrufbar

Durch die Übertragung führt Moderatorin Irene Esmann, die zudem das Requiem gemeinsam mit Monsignore Erwin Albrecht kommentiert. Wie der BR ankündigt, soll die gesamte Aufzeichnung der Trauerfeier nach der Ausstrahlung ein Jahr lang in der ARD Mediathek abrufbar sein.

Hubert Aiwanger war am 4. November überraschend im Alter von 55 Jahren gestorben. Der bayerische Wirtschaftsminister und stellvertretende Ministerpräsident war leblos in einem Berliner Hotel aufgefunden worden, nachdem er zuvor seine Teilnahme an der Eröffnung eines Hauptstadtbüros seiner Partei kurzfristig aus gesundheitlichen Gründen abgesagt hatte. Noch ist die genaue Todesursache nicht bekannt; Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es nach dem vorläufigen Obduktionsergebnis laut Berliner Staatskanzlei jedoch nicht.