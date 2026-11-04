Nach dem Tod von Hubert Aiwanger melden sich zahlreiche Politikerinnen und Politiker zu Wort und würdigen den Freie-Wähler-Chef.

Es gibt große Anteilnahme aus der Politik nach dem plötzlichen Tod von Hubert Aiwanger. (Archivbild)

Hubert Aiwanger ist am Mittwoch im Alter von 55 Jahren überraschend gestorben. Politikerinnen und Politiker aus Bayern und Deutschland reagieren bestürzt auf den Tod des bayerischen Wirtschaftsministers und stellvertretenden Ministerpräsidenten (Freie Wähler).

Markus Söder: "Wir sind alle zutiefst geschockt"

Markus Söder, Bayerns Ministerpräsident (CSU):

"Der plötzliche Tod von Hubert Aiwanger ist eine absolute Tragödie. Wir sind alle zutiefst geschockt. Unsere Gedanken sind nun zuerst bei seiner Familie und seinen Kindern. Wir trauern mit ihnen und beten für sie."

Ilse Aigner, Bayerns Landtagspräsidentin (CSU):

"Mit großer Bestürzung und Fassungslosigkeit erreicht uns die Nachricht, dass der Staatsminister und stellvertretende Ministerpräsident Hubert Aiwanger mitten aus dem Leben gerissen wurde. Sein völlig unerwarteter Tod ist ein schwerer Verlust für den Bayerischen Landtag und für die gesamte Politik in Bayern. Unsere Gedanken gelten seiner trauernden Familie: Ihnen gilt unser herzliches Beileid."

Martin Hagen: "Hubert Aiwanger wird der bayerischen Politik fehlen"

Katharina Schulze, Grünen-Fraktionschefin im bayerischen Landtag:

"Mit großer Bestürzung habe ich vom Tod Hubert Aiwangers erfahren. Mein tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Angehörigen und allen, die ihm nahestanden. Ich wünsche ihnen in dieser schweren Zeit viel Kraft, Zusammenhalt und Trost."

Florian Streibl: "Viel zu früh aus dem Leben gerissen"

"Tief bestürzt, mit unendlich tiefer Trauer und Entsetzen müssen wir akzeptieren, dass unser Hubert Aiwanger viel zu früh aus dem Leben gerissen wurde", teilte Fraktionschef Florian Streibl mit. "Bayern wird ohne ihn ein anderes sein." Streibl sprach von Menschlichkeit, Menschenliebe sowie Aiwangers Bürgernähe und seinem lösungsorientierten Handeln, das allen fehlen werde. "Unsere Gedanken und Gebete sind bei seinen Kindern, Eltern, Partnerin und Angehörigen."

Martin Hagen, FDP-Generalsekretär:

"Was für eine Tragödie. Hubert Aiwanger wird der bayerischen Politik fehlen. Seine Angehörigen haben mein tiefes Mitgefühl."

Cem Özdemir, Baden-Württembergs Ministerpräsident (Grüne):

"Der plötzliche Tod von Hubert Aiwanger bestürzt mich sehr. Er war ein streitbarer Politiker mit Ecken und Kanten, der für seine Überzeugungen kämpfte. Meine Gedanken sind bei seiner Familie und allen, die ihm nahestanden. Mein aufrichtiges Beileid!"

Andreas Scheuer: "Bayern verliert einen leidenschaftlichen Politiker"

Alice Weidel, AfD-Vorsitzende:

"Eine sehr traurige Nachricht: Der stellvertretende Ministerpräsident Bayerns und Bundesvorsitzende der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, verstarb heute in Berlin. Meine Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei den Angehörigen und Freunden Aiwangers."

Andreas Scheuer, ehemaliger Bundesverkehrsminister (CSU):

"Der plötzliche Tod von Hubert Aiwanger macht mich tief betroffen. Bayern verliert einen leidenschaftlichen Politiker mit klaren Überzeugungen. Mein tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie und allen, die ihm nahestanden. Ruhe in Frieden, Hubert."

Wolfgang Kubicki, FDP-Bundesvorsitzender:

"Mit großer Bestürzung habe ich von der Nachricht vom Tod Hubert Aiwangers erfahren. Mit seiner unkonventionellen und volksnahen Art hat er die politische Landschaft in Bayern geprägt und aufgemischt. Er war ein streitbarer Politiker, dessen Stimme und Persönlichkeit in der deutschen Politik fehlen werden. In diesen schweren Stunden gilt mein aufrichtiges Mitgefühl seinen Angehörigen und allen, die ihm nahestanden."