Wann es mal nicht regnet: Die Wetteraussichten fürs Wochenende in Bayern

Regen, Regen, Regen: Der Wetterdienst kündigt ein verregnetes Wochenende für Bayern an. Wann es sich trotzdem lohnt, vor die Tür zu gehen.

Das Wetter in Bayern ist heute noch heiter bis wolkig. Also am besten jetzt noch mal raus für einen Spaziergang, denn der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt vom Nachmittag an sowie für das ganze Wochenende Regen und Gewitter an.

Heute soll es bei 19 Grad im Allgäu und 27 Grad am Untermain zunächst nur vereinzelt regnen. Ab dem Nachmittag erwartet der DWD dann nördlich der Donau vermehrt Starkregen und teils kräftige Gewitter.

Spätestens am Samstagnachmittag sollte man alles reinholen, was nicht nass werden soll: Von da an gewittert es bei 18 Grad am Alpenrand und 26 Grad am Untermain. Und das regnerische Wetter bleibt: Der Wetterdienst kündigt für Sonntag Regen und kräftige Gewitter an. Erst in der Nacht zum Montag wird es ruhiger.