Walhalla: Markus Söder beharrt auf Strauß - SPD hat Gegenkandidaten

Von Bismarck bis Adenauer – nur die Allergrößten schaffen es in die Walhalla. Warum Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nun so auf Strauß pocht.
Alexander Spöri, Ralf Müller |
Die Walhalla: Der Platz in Bayerns Pantheon ist begrenzt.
Ein überlebensgroßes Poster hing an der Decke seines Jugendzimmers – Franz Josef Strauß war Markus Söders Held. Jetzt will der Ministerpräsident seinem Idol ein Denkmal für die Ewigkeit setzen. Während Bayern seit Tagen über den Walhalla-Plan diskutiert, der schon vor zehn Jahren aufkam, lohnt sich ein Blick auf jene illustre Runde, der Strauß beitreten soll.

Nach Angaben der Bayerischen Schlösserverwaltung beherbergt die Walhalla 132 Büsten und 65 Gedenktafeln – eine höchst exklusive Gesellschaft. Von den 160 Gründungsmitgliedern bis zu den jüngsten Zugängen der Künstlerin Käthe Kollwitz (2019) und des Physikers Max Planck (2022) reicht das Spektrum von Kaisern bis Künstlern.

Kaum Denkmäler von modernen Politikern

Politiker sind allerdings eher die Ausnahme: Nur Denkmäler von Otto von Bismarck und Konrad Adenauer sind als moderne Staatsmänner im Tempel. Beide prägten die deutsche Geschichte entscheidend – Bismarck als Reichsgründer, Adenauer als Architekt der Westbindung der Bundesrepublik.

Das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst definiert klare Regeln: 20 Jahre Wartefrist nach dem Tod, germanische Sprachfamilie und "Bedeutendes in Politik, Sozialwesen, Wissenschaft oder Kunst". Die Bayerische Akademie der Wissenschaften begutachtet alle Vorschläge, bevor der Ministerrat letztlich entscheidet. In der Vergangenheit erfolgten neue Entscheidungen etwa im Abstand von fünf bis sieben Jahren.

Die Spuren von Franz Josef Strauß im Freistaat

Auch Franz Josef Strauß hinterlässt in Bayern zweifelsohne Spuren: Hauptinitiator und Aufsichtsratsvorsitzender bei Airbus, Bundesverteidigungsminister, Bayern-Transformer vom Agrarland zum Technologiestandort. Doch eine Reihe von Skandalen machte ihn genauso zu einer polarisierenden Figur: Die "Spiegel-Affäre" 1962 kostete ihn das Ministeramt.

Heinrich Oberreuter, Politikwissenschaftler aus Passau, jedenfalls urteilt in der AZ zur hitzigen Debatte um die Strauß-Büste: "Das ist ein Thema, das man in seiner Bedeutung nicht übersteigern sollte. Solche tagespolitischen Auseinandersetzungen passen nicht zum Geist der Walhalla."

Auch Bayerns SPD schlägt eigenen Kandidaten vor

Auch wenn – gemessen an Bismarck oder Adenauer – Strauß die staatshistorische Dimension fehlt, will Söder ihm ein ebenso großes Denkmal für die Ewigkeit schaffen. Als 16-Jähriger trat der heutige CSU-Chef 1983 in die CSU ein - auch wegen Strauß. "Strauß, dieses Kraftuhrwerk, dieser Titan der Worte, hat mir unheimlich gut gefallen", sagte Söder einst in einem ARD-Interview.

Inzwischen hat auch Bayerns SPD einen Kandidaten vorgeschlagen: Diese Ehre gebühre dem ersten Ministerpräsidenten des Freistaats nach dem Zweiten Weltkrieg, Wilhelm Hoegner, sagte der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion Holger Grießhammer.

31 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Bongo vor 20 Stunden / Bewertung:

    Antwort an Da Ding:
    Als friedliebender Niederbayer kann ich natürlich Ihr „Friedenangebot“ nicht ablehnen.Bei uns sagt man in diesem Falle „sa ma wieda guat“ . Dass ich Sie manchmal zur Weißglut gebracht habe, war voll beabsichtigt, tut mir unter diesen Umständen dann doch leid. Generell bringt die ganze Diskutiererei eigentlich nichts, weil jeder, der her schreibt, seine feste Meinung hat und diese kaum ändert. Bin über mich selbst erstaunt, wie man sich dabei immer weiter runterziehen
    läßt. Eigentlich wollte ich schon lange aussteigen (nachdem man mir vor etwa 2 Jahren die Antwortenfunktion deaktiviert hat), habs aber nicht geschafft, weil der Reiz, sich einzumischen immer wieder da ist. Ist jetzt ein guter Anlass das ganze zu überdenken, insofern vielen Dank für Ihren Anstoß.Ich glaube, in Wirklichkeit lägen wir gar nicht so weit auseinander.Auf der Wiesn, würden wir bestimmt bei der zweiten Maß Brüderschaft trinken. Wünsche Ihnen eine gute Zeit, auf niederbayrisch: Mach’s guat!

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Da Ding vor 19 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Bongo

    (1)
    Das freut mich sehr.
    Immer wenn wir unsere letzten, noch lebenden Verwandten in Niederbayern besuchen und durchs Isartal und an Deggendorf mit dem Auto oder Plattling mit dem Zug vorbeifahren, kommen Sie mir in den Sinn.
    Tatsächlich hatte ich auch oft den Gedanken, dass wir bei vielen Sachen eigentlich nicht all zu weit auseinander liegen.
    Aber der Niederbayer hat halt gerne Recht…
    Auch, wenn Sies mir nicht glauben, ich bin selbst gebürtig aus dem nördlichen Landkreis Passau und trotzdem liebe ich München mit all seinen vor und Nachteilen.

    Das mit der Antwortfunktion ist interessant. Haben Sie’s mal mit nem anderen Browser versucht?
    Vor allem ist die Deaktivierung, spätestens seit hier jegliche Moderation eingestellt wurde, vollkommen sinnlos.

    Am Wichtigsten ist mir jedoch noch, mich bei Ihnen für die ganzen, vollkommenen übertriebenen und gemeinen Anschuldigungen aufrichtig zu entschuldigen.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Da Ding vor 19 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Bongo

    (2)
    Wie ich das jetzt lese, ziehen Sie sich von hier komplett zurück?
    Ich fände das tatsächlich sehr schade, jedoch auch vollkommen verständlich.
    Ich überlege selbst, diese Zeitverschwendung (wie Sie sagen, jeder hat seine feste Meinung) aufzugeben. Aber vielleicht muss der Links-Grüne noch ein paar mal Konter geben. 💪🏻

    Wenn sie vom Forum hier weggehen, wünsche ich Ihnen von Herzen alles Gute und Gesundheit.
    Ich würde sie vermissen.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
