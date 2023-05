Waldkraiburg: Lehrer löscht Toilettenbrand an Grundschule

Ein Papierspender und ein Papierbehälter brennen in einer Toilette der Grundschule, ein Lehrer greift geistesgegenwärtig zum Feuerlöscher und verhindert Schlimmeres. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beläuft sich auf 70.000 Euro.

Waldkraiburg - Ein Brand in der Toilette einer Grundschule in Waldkraiburg hat am Mittwochmorgen einen größeren Einsatz ausgelöst.

Brand in Grundschule: Lehrer greift zum Feuerlöscher und verhindert Schlimmeres

Dank des schnellen Eingreifens eines Lehrers wurde niemand verletzt, wie die Polizei berichtete. Gegen 9.50 Uhr hatten Schüler Rauch in der Toilette im Erdgeschoss bemerkt.

Als sie nachschauten, brannten der Papierspender und der Papierbehälter lichterloh. Ein Lehrer griff zu einem Feuerlöscher und schaffte es, das Feuer unter Kontrolle zu bringen, noch bevor die Feuerwehr eintraf.

Die Einsatzkräfte mussten den Angaben zufolge dennoch das gesamte Erdgeschoss belüften, da es stark verrußt war. Die Kinder wurden ihren Eltern übergeben, die sie abholten. Der Sachschaden wird auf etwa 70.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Den Angaben zufolge ist es derzeit noch unklar, wie das Feuer entstanden ist.