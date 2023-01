Wahlkampf in Bayern: Das grüne Ziel heißt Regieren

Die Grünen sind bereit für den Wahlkampf und haben ein klares Ziel vor Augen: Regieren.

München - Dem kürzlich von der CSU proklamierten "Team CSU" für das Landtagswahljahr 2023 stellen die Grünen ein „Team Bayern“ entgegen. Die Führungsriege der bayerischen Grünen zeigte sich zuversichtlich, die derzeitigen Prognosen für die politischen Kräfteverhältnisse in den verbleibenden 270 Tagen bis zur Wahl am 8. Oktober noch grundlegend und für sich positiv verändern zu können.

Ziel sei es, so stark zu werden, dass man im Freistaat an den Grünen bei einer Regierungsbildung nicht mehr vorbeikomme, betonten die beiden Fraktionsvorsitzenden und Spitzenkandidaten Katharina Schulze und Ludwig Hartmann am Dienstag in München. Bei der Landtagswahl 2018 hatten die Grünen in Bayern 17,6 Prozent geholt.