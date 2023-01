Paukenschlag bei der bayerischen SPD: Generalsekretär Arif Tasdelen zurückgetreten

Der Generalsekretär der SPD, Arif Tasdelen, tritt zurück. Er sieht sich "öffentlichen Vorverurteilungen" ausgesetzt.

Bayern - Schlechter Start ins Landtagwahl-Jahr: Der Generalsekretär der bayerischen SPD, Arif Tasdelen, hat gestern seinen Rücktritt erklärt. Obwohl der 48-Jährige in den letzten Wochen mit Vorwürfen zu kämpfen hatte, kam der Schritt doch unerwartet.

Arif Tasdelen: Falsche Vorwürfe gegen den Generalsekretär?

"Ich respektiere die Entscheidung von Arif Tasdelen und danke ihm für seine gute Arbeit", erklärte der Landesvorsitzende und Spitzenkandidat Florian von Brunn.

Im vergangenen September hatten die bayerischen Jungsozialisten beschlossen, Tasdelen von ihren Veranstaltungen auszuschließen, weil er sich "unangemessen" gegenüber weiblichen Mitgliedern verhalten habe.

Bisher bekannt wurde nur, dass Tasdelen eine Landtagskandidatin in aufdringlicher Art nach ihrer Telefonnummer gefragt und die Urlaubsfotos einer anderen im Internet "geliked" haben soll.

Sie habe die Frage Tasdelens nach der Telefonnummer der Genossin keinesfalls als übergriffig empfunden, erklärte die Co-Landesvorsitzende Ronja Endres, die bei dem Gespräch anwesend war.

Die frühere SPD-Landesvorsitzende Renate Schmidt bezeichnete die Vorwürfe als "Pipifax". Gleichwohl leitete die parteieigene Kontrollkommission eine Art Untersuchung ein. Tasdelen selbst hatte die Vorwürfe zurückgewiesen, sich aber bereit erklärt, an einem sogenannten Achtsamkeits-Coaching teilzunehmen.

Während Tasdelen für weitere Anfragen im Urlaub angeblich nicht mehr erreichbar war, erklärte der türkischstämmige Nürnberger in der türkischen Tageszeitung "Hürriyet", dem Vorgang liege die Absicht innerparteilicher Gegner zugrunde, ihn aus dem Amt zu drängen. Trotz mehrerer Anfragen hüllten sich die Jungsozialisten mit ihrem Vorsitzenden Kilian Maier in Schweigen.

SPD: Tasdelen tritt den Rückzug an

Gestern Nachmittag dann verbreitete Tasdelen eine "persönliche Erklärung", mit der er sein Amt als Generalsekretär und "Hauptorganisator des Wahlkampfs" der Bayern-SPD zur Verfügung stellte. "Seit Monaten", so der SPD-Politiker, "sehe ich mich mit Vorwürfen und Gerüchten über meine Kommunikation innerhalb der Partei sowie mit öffentlichen Vorverurteilungen konfrontiert."

Diese Situation sei für seine Familie und ihn "zu belastend" geworden. Trotz vieler ermutigender Zuschriften und Gespräche habe er sich dennoch dazu entschieden, sein Amt zur Verfügung zu stellen.

"Ich möchte meiner Partei helfen, ohne Ablenkungen in dieses so wichtige Landtagswahljahr zu starten", so Tasdelen abschließend.