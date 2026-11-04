"Von Schnupfen ausgegangen": Minister berichtet von Aiwangers letzter SMS an ihn

Hubert Aiwanger wurde am Mittwochabend leblos in seinem Berliner Hotelzimmer entdeckt. Die Staatsanwaltschaft hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.

Hubert Aiwanger ist im Berliner Hotel Neuer Fritz tot aufgefunden worden. Florian Streibl, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler im Bayerischen Landtag, und Digitalminister Fabian Mehring bestätigten der Abendzeitung den Tod des 55-Jährigen.

Die Berliner Staatsanwaltschaft teilte wenige Stunden später mit, dass der bayerische Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsident am frühen Abend in seinem Hotelzimmer im Bezirk Mitte entdeckt worden war. Die Staatsanwaltschaft und die Mordkommission des Landeskriminalamts Berlin leiteten ein Todesermittlungsverfahren ein. Dabei sollen die konkrete Todesursache und der Hergang geklärt sowie ein mögliches Fremdverschulden ausgeschlossen werden.

Aiwanger sagte Termin aus gesundheitlichen Gründen ab

Am Nachmittag hätte Aiwanger bei der Eröffnung eines Hauptstadtbüros der Freien Wähler, deren Bundes- und Landesvorsitzender er war, eine Rede halten sollen. Er hatte sich jedoch aus gesundheitlichen Gründen abgemeldet und vertreten lassen. Später war er nicht mehr erreichbar und wurde schließlich leblos in seinem Zimmer entdeckt. Die "Bild" hatte zuerst berichtet und sich auf übereinstimmende Quellen aus der bayerischen Staatsregierung und der Berliner Polizei berufen.

Ilse Aigner: "Unsere Gedanken gelten seiner trauernden Familie"

Noch am späten Abend veröffentlichte der Bayerische Landtag auf Instagram ein Schwarz-Weiß-Porträt Aiwangers mit den Worten: "Der Bayerische Landtag trauert um den bayerischen Staatsminister und stellvertretenden Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger.“

Auch Landtagspräsidentin Ilse Aigner wird dort zitiert: "Mit großer Bestürzung und Fassungslosigkeit erreicht uns die Nachricht, dass der Staatsminister und stellvertretende Ministerpräsident Hubert Aiwanger mitten aus dem Leben gerissen wurde. Sein völlig unerwarteter Tod ist ein schwerer Verlust für den Bayerischen Landtag und für die gesamte Politik in Bayern. Unsere Gedanken gelten seiner trauernden Familie. Ihnen gilt unser herzliches Beileid."

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Ministerpräsident Markus Söder äußerte sich ebenfalls auf Instagram, ist nach eigenen Worten geschockt über die Nachricht vom Tod seines Vize-Regierungschefs. "Der plötzliche Tod von Hubert Aiwanger ist eine absolute Tragödie. Wir sind alle zutiefst geschockt. Unsere Gedanken sind nun zuerst bei seiner Familie und seinen Kindern. Wir trauern mit ihnen und beten für sie."

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CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann würdigte den Freie-Wähler-Chef als einen Bayern prägenden Vollblutpolitiker: "Die Nachricht vom plötzlichen Tod Hubert Aiwangers macht traurig und betroffen", schrieb Hoffmann der Deutschen Presse-Agentur. "Wir sind in Gedanken bei seiner Familie und seinen Freunden. Hubert Aiwanger war streitbar, aber unbestreitbar ein Vollblutpolitiker, der Bayern geprägt hat."

Hubert Aiwanger: Vom Landwirt zum Spitzenpolitiker

Aiwanger wurde am 26. Januar 1971 in Ergoldsbach im niederbayerischen Landkreis Landshut geboren. Über viele Jahre hinweg prägte er die Freien Wähler in Bayern und führte die Partei schließlich in die Landesregierung. Der Niederbayer hatte zwei Kinder und lebte mit der Freie-Wähler-Landrätin Tanja Schweiger zusammen.

2006 übernahm Aiwanger den Vorsitz des bayerischen Landesverbandes, 2010 zusätzlich den Bundesvorsitz. Bereits 2008 war er erstmals in den Bayerischen Landtag eingezogen und hatte dort die Führung der Landtagsfraktion übernommen. Diese Position behielt er bis zum Eintritt in die Staatsregierung.

Nach der Landtagswahl 2018 bildeten die Freien Wähler erstmals eine Koalition mit der CSU. Unter Ministerpräsident Markus Söder wurde Aiwanger stellvertretender Ministerpräsident sowie Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie. Auch nach der Wahl 2023 blieb er in diesen Ämtern.

Erst bei den bayerischen Kommunalwahlen im Frühjahr hatten die Freien Wähler unter Aiwangers Führung noch große Siege gefeiert und der CSU viele Landrats-Posten abgejagt. Im Gegensatz zu seinen politischen Erfolgen in Bayern blieb Aiwanger aber ein großes politisches Ziel verwehrt: der Einzug seiner Partei in den Bundestag.

Digitalminister Mehring: Aiwangers Tod "komplett surreal"

Bayerns Digitalminister Fabian Mehring (Freie Wähler) hat mit tiefer Bestürzung auf den plötzlichen Tod seines Parteichefs Hubert Aiwanger reagiert. "Jetzt im Hotel zu sitzen und verstehen zu müssen, dass Hubert gestorben ist, fühlt sich komplett surreal an. Ich bin fassungslos und traurig, versuche zu funktionieren und wünsche seiner Familie von Herzen Beileid und viel Kraft", schrieb Mehring auf Instagram.

Wie Mehring berichtete, hatte er Aiwanger noch am Mittag eine SMS geschrieben, weil die beiden Politiker zeitgleich in Berlin waren. Der Inhalt: "ob wir was zusammen Essen wollen". Wie die dpa erfuhr, hätte Aiwanger am Nachmittag bei der Eröffnung eines Hauptstadtbüros der Freien Wähler, deren Bundes- und Landesvorsitzender er ist, eine Rede halten sollen.

Als Mehring stattdessen gebeten worden sei, am Nachmittag krankheitsbedingt für Aiwanger einzuspringen, habe er dem Freie-Wähler-Chef eine gute Besserung gewünscht. Mehring sei "quasi von einem Schnupfen" ausgegangen, schrieb er auf Instagram. "Wir alle verdanken ihm so viel. Ruhe in Frieden, Hubert!"