Verteidiger Horn verlässt 1. FC Nürnberg

Fußballer Jannes Horn wechselt von Nürnberg nach Wien. Der Verteidiger spielte im Team von Trainer Miroslav Klose schon in der vergangenen Spielzeit keine Rolle.

Nürnberg

Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg trennt sich von Verteidiger Jannes Horn. Der Abwehrspieler wechselt nach seiner Leihe in die USA in der vergangenen Saison nun nach Österreich und wird künftig für Rapid Wien spielen. Das gaben beide Vereine bekannt. In Wien unterschrieb der 28-Jährige einen Vertrag bis zum Sommer 2027.

"Beide Parteien haben früh signalisiert, dass eine gemeinsame Zukunft nicht vorstellbar ist. Deswegen haben wir dem Wechsel zum SK Rapid Wien zugestimmt", sagte Nürnbergs Sportvorstand Joti Chatzialexiou.

Die Franken hatten den Abwehrspieler zuletzt an St. Louis City verliehen. Horn war im Sommer 2023 zunächst auf Leihbasis vom VfL Bochum zum 1. FC Nürnberg gewechselt und ein halbes Jahr später fest verpflichtet worden.