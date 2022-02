Tödlicher Restaurantbesuch in Weiden: Polizei findet Ecstasy im Champagner

Gäste trinken zusammen in einem Restaurant in Weiden. Plötzlich wird ihnen schlecht. Ein 52-Jähriger stirbt, sieben weitere Personen müssen mit Vergiftungserscheinungen behandelt werden. Nun bestätigt die Polizei einen Verdacht.

In diesem Lokal in Weiden in der Oberpfalz wurde der 52-Jährige möglicherweise vergiftet.

Weiden in der Oberpfalz - Nach einem Restaurantbesuch in Weiden in der Oberpfalz ist ein 52-Jähriger an einer Vergiftung gestorben. Sieben weitere Personen wurden bei dem Vorfall verletzt.

Vergifteter Champagner soll zum Tod des Mannes geführt haben. "Es waren Dinge drin, die in einem Champagner eigentlich nicht vorkommen", erklärte der Leitende Oberstaatsanwalt Gerd Schäfer. Die toxikologischen Untersuchungen sind nun abgeschlossen.

Nun steht fest: In einer Flasche Champagner hat sich die Droge Ecstasy befunden - und zwar "in erheblicher Konzentration", erklärte Schäfer am Montag. Unklar sei noch, wie die Droge in die Flasche geraten ist. Einen gezielten Anschlag schließen die Ermittler aus. Laut Schäfer besteht der Verdacht der fahrlässigen Tötung.

Weiden in der Oberpfalz: Vergiftung im Lokal

Nach ersten Erkenntnissen hatten sich die Gäste eine Flasche Champagner geteilt. Bald darauf machten sich jedoch Vergiftungserscheinungen bei allen bemerkbar. Die Gäste kamen ins Krankenhaus, der 52-Jährige aus dem Landkreis Schwandorf starb noch in der Nacht zum Sonntag. Die anderen schwebten nach Polizeiangaben nicht in Lebensgefahr. Eines der Opfer konnte die Klinik bereits wieder verlassen.

Obduktion könnte noch am Montag erfolgen

Noch am Montag könnte die Obduktion des Todesopfers angeordnet werden. Das sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Die Kriminalpolizei der Sonderkommission "Markt" ermittle auf Hochtouren, hieß es. Das Lokal liegt in der Weidener Innenstadt. Als Polizei und Rettungskräfte ankamen, lagen einige der Gäste, die zwischen 33 und 52 Jahre alt waren, auf dem Boden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben.