Tod auf dem Tegernsee: 17-Jähriger kentert mit Kajak und stirbt

Tragischer Vorfall auf dem Tegernsee: Ein 17-Jähriger ist am Wochenende mit seinem Kajak gekentert, seitdem wurde er vermisst. Einen Tag später fand die Wasserwacht den Teenager – er konnte nur noch tot geborgen werden.

Rottach-Egern - Ein gemeinsamer Vater-Sohn-Ausflug an den Tegernsee endete auf die tragischste Art: Der 17-Jährige ertrank, die Wasserwacht konnte nur noch den Leichnam des Teenagers bergen.

Wie die Polizei berichtet, waren Vater und Sohn am vergangenen Samstag jeweils mit einem Kajak bei Rottach-Egern (Lkr. Miesbach) auf dem Tegernsee unterwegs. Der Vater war wieder ans Ufer gefahren. Dann bemerkte er, dass das Boot seines Sohns gekentert und der 17-Jährige nicht mehr zu sehen war.

Gegen 11.50 Uhr setzte er einen Notruf ab – kurz darauf leiteten Wasserrettung und Polizei eine große Suchaktion ein. Neben einer Vielzahl von Tauchern waren auch ein Polizeiboot sowie ein Hubschrauber beteiligt.

Tauchroboter ortet Leichnam des 17-Jährigen im Tegernsee

Erst am Sonntagabend konnte ein Tauchroboter der Wasserwacht den Körper des Vermissten im See ausfindig machen – laut Polizei etwa in dem Bereich, wo der 17-Jährige mit dem Kajak gekentert war. "Nach der Bergung konnte leider nur mehr der Tod des jungen Mannes festgestellt werden. Er wurde zweifelsfrei als der gesuchte 17-Jährige identifiziert", teilte die Polizei am Montag mit.

Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Hinweise auf eine Fremdbeteiligung gibt es bisher nicht, vielmehr gehen die Ermittler von einem tragischen Unfall aus.