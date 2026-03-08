Stichwahl in Regensburg zwischen CSU und SPD
In Regensburg gibt es einen zweiten Urnengang: Die CSU-Kandidatin für das Oberbürgermeisteramt, Astrid Freudenstein, kam nach vorläufigem Ergebnis auf 37,5 Prozent der Stimmen. Auf dem zweiten Platz lag mit 19,1 Prozent Thomas Burger für die SPD. Der lieferte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Grünen-Kandidatin Helene Sigloch (18,9 Prozent).
Regensburgs amtierende Rathaus-Chefin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) hatte nicht erneut kandidiert. Sie war seit 2017 Oberbürgermeisterin der 150.000-Einwohner-Stadt.
