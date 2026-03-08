AZ-Plus

Stichwahl in Regensburg zwischen CSU und SPD

Nachdem Regensburgs amtierende Oberbürgermeisterin nicht erneut angetreten ist, gibt es in der Stadt einen Wechsel an der Rathaus-Spitze - allerdings nicht ohne Stichwahl.
AZ/dpa
Astrid Freudenstein, CSU-Kandidatin für das Oberbürgermeisteramt in Regensburg, kam nach vorläufigem Ergebnis auf 37,4 Prozent der Stimmen. (Archivbild)
Astrid Freudenstein, CSU-Kandidatin für das Oberbürgermeisteramt in Regensburg, kam nach vorläufigem Ergebnis auf 37,4 Prozent der Stimmen. (Archivbild)

In Regensburg gibt es einen zweiten Urnengang: Die CSU-Kandidatin für das Oberbürgermeisteramt, Astrid Freudenstein, kam nach vorläufigem Ergebnis auf 37,5 Prozent der Stimmen. Auf dem zweiten Platz lag mit 19,1 Prozent Thomas Burger für die SPD. Der lieferte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Grünen-Kandidatin Helene Sigloch (18,9 Prozent).

Regensburgs amtierende Rathaus-Chefin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) hatte nicht erneut kandidiert. Sie war seit 2017 Oberbürgermeisterin der 150.000-Einwohner-Stadt.

