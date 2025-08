Starke Polizeipräsenz beim Gäubodenvolksfest

Die Volksfest-Saison in Bayern ist in vollem Gange. Mit Beginn des Gäubodenvolksfestes in Straubing erreicht sie einen ihrer Höhepunkte. Los geht es am Freitag - wieder mit starker Polizeipräsenz.

dpa | 05. August 2025 - 15:13 Uhr

Das Gäubodenvolksfest in Straubing ist Bayerns zweitgrößtes Volksfest nach der Wiesn in München. Am 8. August geht es los. © Armin Weigel/dpa

Straubing Rund 1,24 Millionen Besucher in elf Tagen bei knapp 50.000 Einwohnern: Das Gäubodenvolksfest in Straubing gilt nach dem Oktoberfest als das zweitgrößte in Bayern. Am Freitag (8. August) geht in der niederbayerischen Stadt die sogenannte fünfte Jahreszeit wieder los. Die Polizei setzt bei ihrem Sicherheitskonzept nach eigenen Angaben wieder auf erhöhte Präsenz, selektive Taschen- und Personenkontrollen sowie Videokameras. Das habe sich in den Vorjahren bewährt. Sowohl auf dem Festgelände als auch in der Innenstadt sollen mögliche Störungen frühzeitig unterbunden werden. Randalierer müssten mit einem Betretungsverbot für das Volksfest rechnen. Sechs Personen hätten bereits im Vorfeld ein solches Verbot erteilt bekommen. Um einem Verkehrschaos vorzubeugen, soll es auch hier wieder strikte Kontrollen geben. Parkplätze seien ausgewiesen. Darüber hinaus erinnert die Polizei daran, Fahrgemeinschaften zu bilden oder den ÖPNV zu nutzen - und Alkoholgrenzwerte einzuhalten. Ab 0,5 Promille handele es sich um eine Ordnungswidrigkeit mit einem Bußgeld von mindestens 500 Euro, zwei Punkten und mindestens einem Monat Fahrverbot. Dies gelte auch für E-Scooter. Bewährte Trinkwasserspender Beim Gäubodenvolksfest gibt es rund 130 Fahrgeschäfte und Schaustellerbuden sowie sieben Festzelte. Nach Angaben der Stadt werden wieder drei Trinkwasserspender aufgestellt. Diese seien in den vergangenen Jahren insbesondere an Hitzetagen gut angenommen worden. Das Fest beginnt mit dem traditionellen Trachtenumzug am Freitagabend. Die offizielle Eröffnung findet am Samstagvormittag statt. Festrednerin ist Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU). Weitere große Volksfeste in Bayern beginnen: Parallel zum Gäubodenvolksfest läuft die Allgäuer Festwoche in Kempten (9. bis 17. August), es folgen unter anderem die Bamberger Sandkerwa (21. bis 25. August) und das Karpfhamer Fest (28. August bis 2. September) im Landkreis Passau.