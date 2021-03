Sperrung auf der A94 nach schwerem Unfall

Nach einem schweren Verkehrsunfall ist die Autobahn 94 in Richtung München am Donnerstagmorgen gesperrt worden. "Sicher ist es nicht, aber es war vermutlich ein Geisterfahrerunfall", sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei. Insgesamt seien zwei Autos und ein Lastwagen in den Unfall verwickelt. Ob tatsächlich ein Geisterfahrer unterwegs war, müsse noch geprüft werden. Laut ersten Informationen wurden bei dem Unfall mehrere Menschen teils schwer verletzt. Da die Rettungsmaßnahmen noch andauern, dürfte die Sperrung den Angaben zufolge noch mehrere Stunden andauern.

11. März 2021 - 09:10 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Das Blaulicht eines Streifenwagens der Polizei leuchtet. © Stefan Puchner/dpa/Archivbild

Altötting © dpa-infocom, dpa:210311-99-774728/2