SPD-Herausforderer holt Oberbürgermeisteramt in Rosenheim

Er hatte einen betont jungen Wahlkampf geführt und mit seinen Themen offensichtlich größere Schichten erreicht: Erdogan Abuzar entreißt dem CSU-Amtsinhaber den Chefsessel im oberbayerischen Rosenheim.

In Rosenheim hat der SPD-Kandidat Erdogan Abuzar die Stichwahl um den Posten des Oberbürgermeisters gegen Amtsinhaber Andreas März (CSU) gewonnen. Der Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion überzeugte laut dem vorläufigen Ergebnis zufolge 53,4 Prozent der Wähler. März erzielte 46,6 Prozent.

Abuzar hatte für einen sozialen, wirtschaftlich starken und weltoffenen Kurs in Rosenheim geworben und einen betont jungen Wahlkampf geführt. Der Jurist hatte sich schon in jungen Jahren in der Kommunalpolitik engagiert und laut SPD als Vorsitzender des Stadtjugendrings über ein Jahrzehnt lang die Jugendpolitik der Stadt geprägt.