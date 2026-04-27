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Sonniger Start in die Woche: So wird der Feiertag in Bayern

Die Woche startet mit viel Sonne und 20 Grad. Der Deutsche Wetterdienst kündigt auch für die nächsten Tage tiefblauen Himmel an. Nur an manchen Orten soll es auch mal blitzen und donnern.
AZ/dpa |
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Tagsüber soll es freundlich werden. (Symbolbild)
Tagsüber soll es freundlich werden. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

Bayern steht eine sonnige Feiertagswoche bevor. Sie startet mit viel Sonne und bis zu 21 Grad, wie die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ankündigen.

Am Montag soll es sonnig und 17 bis 22 Grad warm werden. In den Kammlagen bis zu 14 Grad. Auch am Dienstag soll es häufig sonnig sein. Die Meteorologen erwarten 16 bis 20 Grad, teilweise sogar 22 Grad. In den Allgäuer Hochalpen, der Zugspitzregion und im Berchtesgadener Land kann es zu etwas Regen kommen, möglicherweise auch mit Blitz und Donner.

In der Nacht zum Mittwoch kann es von der Rhön bis zum Fichtelgebirge zwar noch mal örtlich zu leichtem Frost bei Minus 2 Grad kommen - doch auch der Mittwoch soll sonnig bei tiefblauem Himmel werden. Bis zu 21 Grad warm soll es in den Großstädten am Untermain werden, sonst 14 bis 19 Grad.

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