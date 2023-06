SöderSongs auf Spotify: Diese Grooves hört der bayerische Ministerpräsident Markus Söder

Markus Söder hat eine Playlist auf Spotify veröffentlicht. Die AZ hat sich das mal angehört. Welche DJ-Qualitäten hat der bayerische Ministerpräsident?

Der bayerische Ministerpräsident ist nicht bekannt dafür, ein großer Kulturliebhaber zu sein. So soll er eine Wagner-Aufführung bei den Bayreuther Festspielen gar einen ganzen Akt versäumt haben. Doch die Musik ganz grundsätzlich hat es Markus Söder (CSU) schon angetan.

"Die Legende lebt": Markus Söder auch musikalisch bekennender Club-Fan

Bereits April hat er auf dem Musik-Streaming-Dienst Spotify eine Liste seiner Lieblingssongs unter dem Hashtag "#SöderSongs" veröffentlicht. Am Mittwoch folgte Volume 2.

Erst einmal wenig überraschend darf der Club-Song "Die Legende lebt" des 1. FC Nürnberg (1. FCN Party Project) auf der Liste des bekennenden Clubberers nicht fehlen. Nur dass "Football's coming home" (The Lightning Seeds) mal in Nürnberg aus gegebenem Anlass läuft, etwa bei einer Meisterfeier - das ist dann schon eher Wunschdenken.

"Will you still love me": Gilt das für Markus Söder nach der Wahl?

"When tomorrow comes" (Eurythmics) hat Markus Söder seit Monaten auf dem Schirm: Am 8. Oktober ist schließlich Zahltag beziehungsweise Landtagswahl in Bayern. Die jungen Leute, sie wählen eh nicht CSU. Da dürfen auch ein paar Oldies in der Söderschen Jukebox erklingen.

Etwa "Will you still love me" von den Shirelles – ein Lied, das beim derzeit beliebtesten Landespolitiker ganz wörtlich genommen werden kann. Sollte das nicht klappen und die CSU steht nach der Wahl so da wie gerade die Deutsche Fußballnationalmannschaft, da hilft dann wohl auch kein "Auf uns" von Andreas Bourani mehr.

Die "Dancing Queen" am "Manic Monday": Auf diese Klassiker steht Markus Söder

Dann droht nämlich der "Manic Monday" (The Bangles) und vielleicht macht Söder dann den Abflug. "Fly me to the Moon" von Sinatra – für den Raumfahrt-Fan Söder eine Fluchtmöglichkeit.

Erst mal heißt es aber "Kung Fu Fighting" gegen die grüne Verbotspolitik und die Ampel in Berlin im Allgemeinen. Das "SOS" von ABC kann man dann immer noch aussenden.

Vielleicht mutiert der Parteivorsitzende aber auch zur "Dancing Queen" (ABBA), sollte es mit der absoluten Mehrheit klappen. Fraktionschef Thomas Kreuzer tritt nicht mehr an.

Schade. Gerne hätte man ihn gehört, wie er bei der Wahlparty "In the Ghetto" von Elvis Presley intoniert. Wobei das auch Gesundheitsminister Klaus Holetschek sicherlich ganz gut könnte.

Das hunrige Herz von Markus Söder zeigt sich auch Instagram

"I don't wanna lose you" von Tina Turner kommt dann eher unerwartet daher. Schließlich ist Söder bekannt dafür, gerne mal Tabula Rasa im Kabinett zu machen. Eine "Valerie", von der Amy Winehouse singt, kennen wir von der AZ jedenfalls noch nicht, aber wer weiß, wen Söder im Fall eines Wahlgewinns aus dem Hut zaubert.

In "Hungry Heart" von Bruce Springsteen geht es zwar um einen Mann, der sich nicht zwischen Dandy und Familienvater entscheiden kann. Aber Söder postet ja auch gerne mal sein Mittagessen (#Söderisst) auf Insta. Hunger spielt eine Rolle.