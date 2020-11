Söder will europaweit Skigebiete schließen: Freie Wähler und FDP dagegen

Der Skiurlaub in diesem Jahr ist in Gefahr. Mittlerweile gibt es aber durchaus Kritik am Vorstoß von Ministerpräsident Söder, in ganz Europa die Skigebiete erstmal dichtzumachen.

25. November 2020 - 11:41 Uhr | AZ/dpa

Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern. © Sven Hoppe/dpa/Archiv