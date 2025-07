Söder und sein Kabinett reisen nach Brüssel

Markus Söder reist nach Brüssel. Diesmal nimmt er auch sein Kabinett mit.

Ursula von der Leyen will Markus Söder und sein Kabinett in Brüssel treffen. (Archivbild)

München

Das bayerische Kabinett geht auf Reisen: Am Dienstag tagen Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und seine Ministerrunde in der bayerischen Vertretung in Brüssel. Als Gäste wollten unter anderem EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Manfred Weber, Vorsitzender der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, dazustoßen. Auch der EU-Kommissar für Verteidigung und Raumfahrt, Andrius Kubilius, ist als Gast dazu eingeladen. Anschließend will Söder ins Nato-Hauptquartier fahren und dort Nato-Generalsekretär Mark Rutte zu einem Gespräch treffen.