Söder über Olympia: Welche Städte keine Chance haben

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) macht in einer BR-Talkrunde mit Bürgern Werbung für Olympia und erklärt, warum München das Großevent braucht. Außerdem fordert er mehr Geld und Personal fürs Militär.
CSU-Chef Söder meint: München sollte sich für Olympia bewerben. © Fabian Strauch/dpa
Er selbst darf als Nürnberger nicht abstimmen – doch für Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist die Botschaft klar: Die Münchnerinnen und Münchner sollen beim Olympia-Bürgerentscheid am 26. Oktober für eine Ausrichtung der Olympischen Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 stimmen. Das sagte er am Mittwochabend beim BR-Format "Jetzt red i", als er sich in Unterföhring den Zuschauerfragen stellte.

"Stimmen Sie zu beim Bürgerentscheid. Wir brauchen Ihre Unterstützung!", so der CSU-Chef. Aufgekommen war das Thema durch den Redebeitrag eines Zuschauers aus dem Westen von München, der sich gegen eine Olympia-Bewerbung aussprach und dies etwa mit der angespannten Haushaltslage begründete.

"Warum gehen wir nicht her und fahren weiter, wie wir’s bisher gemacht haben: Mit den European Championships, mit einer Perlenkette von Veranstaltungen, die tatsächlich in unseren Stadien stattfinden können, statt eine milliardenschwere Aktion zu starten?"

Söder erlaubt sich Seitenhieb an Hamburg und Berlin

Söder erwiderte: "Wenn wir’s nicht machen, glaube ich auch nicht, dass es Deutschland bekommt. Weil ehrlicherweise, so doll sind die anderen Bewerbungen auch nicht" – eine Anspielung auf die Städte Hamburg, Berlin und die Region Rhein-Ruhr, die sich ebenfalls mit dem Gedanken einer Olympia-Bewerbung tragen.

Zudem sagte Söder in der BR-Talkrunde: Man müsse jungen Menschen eine Perspektive geben, "etwas anderes zu tun, als nur im Netz rumzulümmeln". Er folgte damit weitgehend der Argumentation seiner Vorrednerin, der stellvertretenden Vorsitzenden der Münchner Sportjugend, Ramona Grimm.

Söder will mehr Personal und Geld für die Bundeswehr

Zudem forderte Söder auf Nachfrage eines ukrainischen Zuschauers mehr Personal für die Bundeswehr sowie einen generellen Ausbau der Kapazitäten. Söder bekräftigte die deutsche Unterstützung zur Ukraine und sagte, sie könne sich "auf uns verlassen".

Klare Kante zeigte der Ministerpräsident zudem in Sachen AfD, nachdem ein Zuschauer die "Brandmauer" der Union als undemokratisch betitelt hatte. "Ich möchte nicht, dass die AfD Regierungsverantwortung in Deutschland übernimmt", sagte Söder und stellte klar, dass ein Großteil des Personals der Partei als "tatsächlich rechtsextrem" einzustufen sei. 

7 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Der wahre tscharlie am 25.09.2025 18:37 Uhr / Bewertung:

    Ganz klar, die anderen Städte können es nicht. Nur München/Bayern kann Olympia :-)
    Und wenn München Olympia hat, dann haben die jungen Leute eine Perspektive und surfen nicht mehr im Netz? Echt? Was ist das denn für eine Argumentation.
    Davon abgesehen hatte ich den Eindruck, dass Tilmann Schöberl den Olympiagegner in seinem Redebeitrag etwas abgewürgt hatte.

    Antworten
  • Ch_Muc am 25.09.2025 13:58 Uhr / Bewertung:

    Klare Kante in Sachen AfD.
    Junge Leute informieren sich überwiegend über SocialMedia in Sachen Politik. Genau das machen AfD-Leute, und auch die Linken.
    Altmodische Politiker sollen anfangen, sich mehr mit SocialMedia beschäftigen. Die heutige Zeiten, sich aus Zeitungen oder TV, obwohl sie zur Wahrheit verpflichtet sind, zu informieren, sind nicht mehr wie früher.

    Antworten
  • AufmerksamerBürger am 25.09.2025 16:46 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Ch_Muc

    Das ist richtig, die Parteien, die an der Regierung beteiligt sind, sei es im Bund oder in den Ländern, bedienen sich der öffentlich-rechtlichen Medien und der Presse, um ihre Sicht der Dinge zu verbreiten und Kritik daran zu zerstreuen.
    Aus diesem Grunde informieren sich gerade junge Menschen, aber auch kritische und die Dinge hinterfragene Menschen mittels unabhängiger Medien, um eine ausgewogene Meinung zu bekommen.
    Es scheint hier auch ein Ost-West Gefälle zu geben, in den neueren Bundesländern ist man kritischer, wohl auch weil in der DDR Bildung Pflicht war.
    Man sieht es auch an den Stimmen für die Grünen, Aufklärung ist das beste Mittel gegen Rattenfänger.

    Antworten
