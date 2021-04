Söder: Sprung in die Neuzeit nicht wie erhofft von Grünen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat den Grünen in Teilen Rückständigkeit vorgeworfen. "Die Grünen haben in dem Programmentwurf, den sie letzthin vorgelegt haben, leider an einigen Stellen den Sprung in die Neuzeit nicht so gemacht, wie ich ihn erhofft hatte", sagte Söder am Montag nach einer Präsidiumssitzung in München.

19. April 2021 - 15:10 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Bayerns Ministerpräsident und CSU-Vorsitzender Markus Söder in Berlin. © Michael Kappeler/dpa/archivbild